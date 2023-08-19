Выходные начались для петербуржцев с облачности и сырости

Дожди подобрались к Северной столицы в выходные. В субботу на территории региона будет облачно и сыро.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своих социальных сетях рассказал, что 19 августа Петербург будет находиться в полосе атмосферного фронта, который вытянется через территорию региона практически в широтном направлении. Из-за этого пойдут дожди, облака закроют небо.

Дневная температура воздуха понизилась до +20 градусов, по области местами можно встретить потепление до +22 градусов, но где-то столбик термометра упадет и до +17 градусов. Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление хоть и снизится до 768 мм рт. ст., но все равно останется выше нормы.

В ночь на воскресенье местами снова пройдут дожди, днем осадков не ожидается, но все еще будет прохладно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что под конец рабочей недели Северную столицу посетила скандинавская прохлада.