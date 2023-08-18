Под конец рабочей недели Петербург посетила скандинавская прохлада

В пятницу на территории Петербурга заметно похолодало. Всему виной скандинавский антициклон.

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В своих социальных сетях ведущий специалист центра погода «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 18 августа на погоду в Культурной столице повлияет гребень наполненного относительно холодными воздушными массами скандинавского антициклона, который прибывает с севера. Из-за этого облака не смогут достичь дождевой фазы, но дневной прогрев воздуха будет ограничен.

На территории города столбик термометра за день дорастет максимум до +22 градусов, по области показатели будут меняться от +19 до +24 градусов. Ветер при этом ожидается северо-восточный со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу ночью и утром, по словам Леуса, местами пройдут кратковременные дожди, но днем будет преимущественно без осадков. Жары в ближайшие дни не ожидается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после 30-градусной жары Северная столица освежилась.