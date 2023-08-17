В Петербурге похолодает после 30-ти градусной жары

В Санкт-Петербурге ожидается похолодание под влиянием холодного атмосферного после жаркой погоды. В регионе пройдут кратковременные дожди, а в Ленобласти не исключены грозы.

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В четверг, 17 августа, в Северной столице холодной атмосферный фронт станет причиной кратковременных дождей, а на территории Ленобласти возможны грозы, сообщает в своем телеграм канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Эксперт рассказал, что температура воздуха поднимется до +23…+25 градусов, по области +22…+27 градусов, местами до +30 градусов.

Леус отметил, что в пятницу похолодает до +20…+22 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в городе на Неве возвращается жара и под влиянием теплого сектора циклона ожидается благоприятная ситуация для развития грозовых дождей.