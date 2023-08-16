В Петербург вместе с жаркой погодой вернулись грозовые ливни

В Санкт-Петербурге возвращается жара и под влиянием теплого сектора циклона ожидается благоприятная ситуация для развития грозовых дождей. В регионе ожидаются ливни с грозами.

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В среду, 16 августа, в Северной столице погода окажется под влиянием теплого сектора циклона. В регионе ожидается переменная облачность с кратковременными дождями ливневого характера. Местами прогремят грозы, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Эксперт рассказали, что температура воздуха поднимется до +28…+30 градусов, по области местами до +31 градуса.

В четверг местами кратковременный дождь, гроза, днем +24…+26 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что жителей Северной столицы предупредили о неблагоприятном погодном явлении. В среду на территории региона установится жара.