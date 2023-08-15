Спасатели предупредили петербуржцев о 30-градусной жаре и напомнили, кому она может навредить сильнее всего

Жителей Северной столицы предупредили о неблагоприятном погодном явлении. В среду на территории региона установится жара.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В пресс-службе МЧС по Петербургу сообщили об опасном изменении в погоде, которое произойдет уже 16 августа. Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» , в городе температура воздуха может превысить +30 градусов.

В связи с жарой жители города на Неве должны соблюдать особые меры безопасности. В частности, спасатели не рекомендуют долгое время находиться на улице, а также нагружать себя физическими нагрузками. Если покинуть дом все-таки пришлось, желательно выбрать легкую светлую одежду, надеть головной убор, а также использовать солнцезащитный крем и постоянно пить жидкость.

Специалисты напоминают, что такая погода может прежде всего нанести вред пенсионерам и детям. Кроме того, существует опасность обострения хронических заболеваний и перегрева организма.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 15 августа на территории региона из-за антициклона атмосферное давление оказалось выше нормы.