В Северной столице 15 августа из-за антициклона атмосферное давление останется выше нормы

Санкт-Петербург во вторник окажется под влиянием антициклона, из-за чего на территории региона повысится атмосферное давление, вероятность дождей при этом сохранится очень маленькая.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 15 августа погоду в городе на Неве сформирует северная периферия антициклона. При переменной облачности дожди все равно не пойдут, а воздух местами прогреется до +24 градусов. По области столбик термометра дорастет до +26 градусов.

Ветер во вторник ожидается западный со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление достигнет 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду, но преимущественно во второй половине дня, по территории региона пройдут кратковременные дожди, прогремит гроза, потеплеет до +29 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне горожане столкнулись с достаточно сильным ветром, несмотря на теплую погоду.