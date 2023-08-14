В Петербурге, зависшем на периферии антициклона, 14 августа ожидается порывистый ветер

В начале рабочей недели в Северной столице будет довольно ветрено, но тепло. За день воздух на территории региона прогреется примерно до +24 градусов.

Фото: Baltphoto /Валентин Егоршин

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 14 августа на погоду в Петербурге повлияет гребень антициклона, который движется с юго-запада. Из-за этого плотность облаков уменьшится, а вероятность осадков станет ниже. Только на востоке области местами все-таки пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха составит от +22 до +24 градусов, по области показатели будут меняться от +20 до +25 градусов. При этом ожидается западный ветер, временами его порывы достигнут 10 м/с. Атмосферное давление вырастет до 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник снова почти без осадков и также тепло.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в течение новой рабочей недели жители города на Неве столкнуться с погодными качелями.