Петербуржцам пообещали погодные качели в новой рабочей недели

В Санкт-Петербурге новая рабочая неделя начнется без осадков. Также в середине недели вернется почти 30-ти градусная жара.

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В Северной столице в понедельник, 14 августа, осадков не ожидается и солнечное лето продолжится. А в среду, 16 августа, в регионе под влиянием периферии гребня высокого давления ожидается потепление до 27-29 градусов, сообщает в своем телеграм-канале синоптик Александр Шувалов.

Однако, по словам эксперта, жара задержится ненадолго. Уже 17 августа в регион вернутся дожди и грозы.

Он заявил, что в городе на Неве начинаются погодные качели.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге из-за влияния циклона с юга пройдут кратковременные дожди. Местами в регионе ожидаются грозы. Температура воздуха поднимется до +23…+25 градусов, в Ленобласти местами до +26 градусов.