Петербуржцев ожидает теплая погода с дождями

В Санкт-Петербурге из-за влияния циклона с юга пройдут кратковременные дожди. Местами в регионе ожидаются грозы.

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В культурной столице в воскресенье, 13 августа, погода сформируется под влиянием циклона с юга. В городе ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди, местами возможны грозы, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус рассказал, что температура воздуха поднимется до +23…+25 градусов, в Ленобласти местами до +26 градусов.

В понедельник, 14 августа, ночью и утром местами пройдут дожди, днем без осадков, а температура +23…+25 градусов. Накануне температура воздуха в Петербурге прогреется до +23-25 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в городе сохраняется облачность с прояснениями, а серьезных осадков, наоборот, не ожидается.