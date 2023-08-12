Облачно, но без дождей: метеоролог о погоде в Петербурге

В субботу, 12 августа, погода в Петербурге будет теплой и облачной. Дожди обойдут город стороной.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Северная столица все еще находится под влиянием связанного с южным циклоном атмосферного фронта. По этой причине в городе сохраняется облачность с прояснениями, а серьезных осадков, наоборот, не ожидается, сообщает ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Согласно его данным, температура воздуха в Петербурге прогреется до +23-25 градусов. Также петербуржцев ожидает западный ветер 3-8 м/с и атмосферное давление выше нормы 764 мм. рт. ст.

Погода в Ленинградской области будет похожей: +21-26 градусов, но там, в отличие от города, возможны осадки и даже грозы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о резких изменениях погоды в городе с начала недели после аномальной жары, которая до этого накрыла город.