Кладбищенский пироман: неизвестный поджег могилу в Ленобласти

В Кировском районе неизвестный пироман поджег могилу, после чего покинул место преступления. На данный момент сотрудники пытаются найти любителя огня.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 22 августа в полицию поступило сообщение о поджоге могилы на кладбище в Кировском районе. Заявителем стал сын, который пришел навестить своего усопшего родственника.

Прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали акт вандализма в отношении захоронения. К сожалению, личность поджигателя не известна.

По словам заявителя, инцидент мог произойти в течении последнего месяца, когда он не посещал покойного. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что на кладбище отсутствуют камеры видеонаблюдения.

В процессе следственных мероприятий сотрудники взяли образцы земли и смыв с креста. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали любителя грабить шкаф в гостиной бывшего соседа.