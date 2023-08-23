Новые детали дела по продаже мусорного завода в Петербурге: Фонд имущества отозвал свой иск на 5,2 миллиона

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и ленинградской области прекратил рассмотрение иска Фонда имущества к компании АРИН на сумму в 5,2 миллиона рублей. Истец отозвал заявление, так как ответчик вернул оспариваемую сумму в полном объеме.

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По мнению АО «фонда имущества Санкт-Петербурга» компания АРИН без оснований обогатилась на сумму в 5,2 миллиона рублей. В связи с этим был подан иск в арбитражный суд, сообщил dp.ru.

По мнению истца, ответчик получил данную сумму в качестве комиссии при продаже мусороперерабатывающего предприятия «МПБО-2». Однако в процессе рассмотрения дела компания АРИН предоставила документы, подтверждающие возврат средств в полном объеме.

В результате Фонд имущества отказался от своих требований. В след за этим арбитражный суд прекратил разбирательство по данному делу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что Петербургский тракторный завод должен выплатить российской дочке Bosch Rexroth 3,5 миллиона евро по решению арбитражного суда.