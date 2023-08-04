Стало известно решение суда по искам «дочки» Bosch и Петербургского тракторного завода

Петербургский тракторный завод (ПТЗ) должен выплатить 3,5 млн евро российской дочерней компании Bosch Rexroth (ООО «Бош Рексрот») по решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Примечательно, что обе организации судились друг с другом, и суд удовлетворил все иски.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти

С 2017 году «дочка» Bosch поставляла ПТЗ гидравлическое оборудование для тракторов и другой спецтехники. При этом предприятие входило в холдинг «Кировский завод». Весной 2022 года организации прекратили сотрудничество и подали друг на друга в суд, свидетельствуют данные dp.ru.

Арбитражный суд Петербурга и области частично удовлетворил оба иска. «Бош Рексорт» должен выплатить 432,6 тыс. евро, а ПТЗ — 3,76 млн евро долга и 177,6 тыс. евро неустойки. За вычетом суммы задолженности российской Bosch ПТЗ остается выплатить 3,5 млн евро, но представители завода намерены подать апелляцию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о причинах судебной тяжбы ПТЗ и Bosch Rexroth.