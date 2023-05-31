Петербургский тракторный завод и немецкая Bosch Rexroth обменялись многомиллионными исками

«Дочка» германской Bosch Rexroth AG направила многомиллионный иск Петербургскому тракторному заводу (ПТЗ). Последний, в свою очередь, сделал тоже самое.

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Напомним, что ПТЗ входит в холдинг «Кировский завод». В среду, 31 мая, стало известно, что Bosch Rexroth направила иск к организации, и она в ответ поступила также, сообщает Neva.Today. Уточняется, что «дочка» немецкой компании просит суд взыскать с ПТЗ 3,76 миллиона евро долга, а также больше 300 тысяч евро неустойки за оттягивание платежа.

ПТЗ также направил встречный иск к Bosch Rexroth. Он подразумевает взыскание 342,3 миллионов рублей убытков, которые компания понесла из-за приостановки исполнения заказов и отказа организации от договора.