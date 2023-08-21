Автоэксперт рассказал, что Парнас может не стать частью транспортной сети Петербурга из-за отсутствия площадки для автобусов

В Петербурге продолжаются споры жителей микрорайона Парнас вокруг строительства разворотной площадки для автобусов. По словам автоэксперта Владимира Сажина, их можно охарактеризовать определением «Пчелы против меда».

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Сажин отметил, что большинству жителей необходим общественный транспорт. По его словам, каждый разумный человек поддержит идею о новом удобном маршруте и комфортной поездке. Кроме того, у водителей должна быть возможность отдохнуть между рейсами, сообщает АБН.

Эксперт отметил, что для этого и существуют специально отведенные площадки для размещения автобусов, которые помогает размещать транспорт в одном месте, а не по всему городу.

Также он обратил внимание на то, что в городе на Неве нельзя строить микрорайон, не обеспечивая доступ к общественному транспорту. Однако разработка маршрутов должна вестись с учетом необходимых условий труда водителей и проводников. В связи с этим строительство площадки для автобусов на Заречной была задумана несколько лет назад. Она позволит не только обеспечить новые маршруты, но и улучшить существующие.

Сажин подчеркнул, что строительство площадки для автобус ведется на законных основаниях, и уже планируется запуск нескольких новых маршрутов после окончания работ. Однако проект оказался под угрозой из-за противодействия некоторых граждан, которые требуют близ сквера территорию с «зеленой зоной».

По мнению эксперта, «очевидно, что отстойно-разворотная площадка нужна подавляющему большинству жителей Парнаса, поскольку от этого зависит транспортная доступность района».

Он подытожил, что жителей обязательно порадуют зеленые насаждения, когда им придется долго добираться пешком до транспортной сети, так как новые маршруты обойдут Парнас стороной.