В Петербурге или Ленобласти появится первое в СЗФО производство полимерных труб

В Петербурге или Ленинградской области группа «Полипластик» планирует запустить производство по выпуску полимерных труб в Северо-Западном федеральном округе. Инвестиции в проект составят около 1,5 млрд рублей.

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В СЗФО появится первая производственная площадка по выпуску труб из полимерных материалов. В настоящее время специалисты рассматривают площадки для строительства. Выбор стоит между Петербургом и Ленобластью, сообщают Ведомости.

Запустить производство планирует до 2024 года. Там планируется выпускать до 25 тысяч тонн готовой трубной продукции в год.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге организуют научно-производственный центр компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем (БАС). Он может разместиться в особой экономической зоне (ОЭЗ). Известно, что сейчас в городе на Неве создается 30% всех БПЛА в РФ.