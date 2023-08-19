В ОЭЗ «Санкт-Петербург» запустят крупное производство БПЛА

В Санкт-Петербурге организуют научно-производственный центр компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем (БАС). Он может разместиться в особой экономической зоне (ОЭЗ).

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Крупное производство беспилотников заработает в ОЭЗ «Санкт-Петербург», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика. Отмечается, что в Северной столице уже есть крепкая научная и образовательная база.

Известно, что сейчас в городе на Неве создается 30% всех БПЛА в РФ. В следующем году объемы производства планируется нарастить еще больше.

Соловейчик подчеркнул, что в первую очередь при создании беспилотников речь идет о гражданском использовании. Сейчас город подал заявку о введении специального правового режима, чтобы в рамках мобильности города стало возможно использовать беспилотные технологии.

Напомним, что разработкой и производством БПЛА в городе на Неве сейчас занимаются больше двух десятков компаний. Они же ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в одной из военных частей Ленобласти начнется подготовка специалистов по управлению и ликвидации БПЛА.