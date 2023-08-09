«Преимущество одной из сторон»: политолог Стариков о об обучении специалистов по БПЛА в Ленобласти

В одной из военных частей Ленинградской области начнется подготовка специалистов по управлению и ликвидации беспилотников. Это даст России преимущество на полях СВО.

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На сегодняшний день российской стороне не хватает таких мастеров. Однако их подготовка в Ленобласти изменит ситуацию в короткие сроки. Также это даст преимущество РФ, хотя уже сейчас армия РФ опережает врага в данной области, пишет Online47 со ссылкой на заявления губернатора региона Александра Дрозденко и политолога Николая Старикова.

Политический эксперт и публицист напомнил о важности нового вооружения на фронте. Например, во время Великой Отечественной войны бойцы Красной армии использовали систему реактивной артиллерии «Катюша», которая повергла немцев в ужас.

Беспилотники не являются новейшим вооружением. Их уже применяли в Сирии, но там у противника было мало бронетехники, а сейчас украинская армия получает много вооружения от НАТО.