Доцент РАНХиГС Горохов рассказал, что мешает транспортному развитию Петербурга

В Заречной появится разворотная площадка, которая спасет местных жителей от шума и выхлопных газов автобусов. По словам доцента РАНХиГС Виталия Горохова, она также поможет развитию города.

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В Выборгском района специалисты занимаются созданием новых автобусных остановок, которые помогут обеспечить связь района с остальным городом. Однако транспорт развивается быстрее инфраструктуры, сообщает АБН.

Горохов отметил, что на Заречной улице в Парговолов в непосредственной близости от жилых домов ежедневно отстаиваются десятки пассажирских автобусов. По его словам, для решения проблемы власти занялись строительством отстойно-разворотной площадки для автобусов.

Горохов отметил, что площадку смогли бы построить к концу 2023 года, однако из-за поиска подходящего и различных согласований процесс растянулся. Для некоторых местных жителей выбранное место показалось неподходящим. По его мнению, транспортное развитие не должно останавливаться из-за интересов некоторых граждан.

Однако некоторые активисты, в своем желании остановить развитие района, проводят различные акции.