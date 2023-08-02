В Петербурге тестируют работу Китайского визового центра

В Северной столице открылся Китайский визовый центр, правда, пока только в тестовом режиме. В настоящее время специалисты проводят уведомления заявителей.

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В пресс-службе генерального консульства КНР сообщили, что на Литейном проспекте в доме 26А заработал Китайский визовый центр. Пока он функционирует в тестовом режиме, но в скором времени официально откроется и начнет принимать посетителей.

Уточняется, что сейчас специалисты по телефону или при помощи электронного письма уведомляют заявителей, которые уже записались на прием с целью подачи документов в генконсульство Китая. Для подачи документов без оплаты за обслуживание горожан перенаправляют в новый визовый центр.

Напомним, что о подготовке китайских визовых центров в Москве и Петербурге к открытию сообщалось еще весной. Такое решение было принято с целью повышения эффективности работы по приему заявлений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с августа Финляндия остановила прием заявлений на визы в Северной столице.