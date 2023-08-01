С 1 августа Финляндия закрыла прием заявлений на визы в Петербурге

В Санкт-Петербурге остановили прием документов на выдачу финских виз и виды на жительство (ВНЖ). При этом все поданные ранее заявления будут рассмотрены.

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На сайте финских дипломатических представительств в России появилось объявление, что с 1 августа визовый центр VFS на улице Марата в Петербурге перестал принимать заявления на выдачу финской визы, а также разрешения на пребывание в Финляндии.

Из-за отсутствия ресурсов нововведение распространяется и на посольство Финляндии в Москве, а также на другие визовые центры VFS в России. Ограничение продлится по 31 августа. При этом поданные до начала августа заявления рассмотрят в обычном порядке.

Известно, что обслуживание в петербургском генконсульстве Финляндии прекратят с 1 сентября. Начиная с осени, по консульским вопросам и теме въезда можно будет обратиться только в посольство Москвы. Касательно возможности подачи заявления на визу или ВНЖ в визовом центре Петербурга сообщат позже.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожане все еще могут получить визу в некоторые страны. Чаще всего сейчас документ дают Франция, Испания и Италия, а также Греция, Германия и Венгрия.