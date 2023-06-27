Петербуржцам перечислили страны, куда сейчас проще всего получить визу

Из-за сложной обстановки в мире последнее время мысль о получении визы может пугать. В некоторые страны это сделать сложнее, чем в другие. Однако есть ряд государств, которые предоставляют возможность использования документа для въезда на приемлемых и удобных условиях.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Так, чаще всего сейчас дают визы Франция, Испания и Италия, а также Греция, Германия и Венгрия, сообщает «Петроград». Главное, иметь необходимую сумму на руках, а также заранее позаботиться о билетах на самолет и отелях.

Примечательно, что в Италию визу выдают только на время поездки, однако с наступлением туристического сезона сроки пребывания в стране стали больше. А вот в случае с Испанией визу выдают на свободные даты со временем ожидания в 1-2 недели.

Во Франции можно пользоваться долгосрочными визами, но попасть на такое собеседование трудно из-за больших очередей.

Еще одними странами, где документ могут предоставить с минимальным количеством трудностей — это Венгрия, Греция и Германия.