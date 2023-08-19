Больше 20 общественных бань Петербурга обновят за три года

В Северной столице разрабатывают проект капремонта общественных бань. В общей сложности за три года планируют обновить больше 20 объектов.

Фото: пресс-служба Смольного

В пресс-службе Смольного сообщили, что часть петербургских бань были построены еще в дореволюционные времена и сейчас стали объектами культурного наследия. В течение времени обилие горячего пара и воды способствовало быстрому износу зданий. Именно поэтому было принято решение обновить 22 бани.

Работы на объектах будут вестись около трех лет. За это время в них заменят или отремонтируют все коммуникации, приведут в порядок фасады и другие детали.

Известно, что первые мероприятия начнутся в бане на улице Мосина в Сестрорецке.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что здание банно-прачечного комбината 19 века на Лиговском было признано объектом культурного наследия.