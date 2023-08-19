Летом петербуржцы начали массово скупать фотоаппараты

За первые два летних месяца в Петербурге зафиксировали повышенный спрос на фотоаппараты.

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Примечательно, что горожане покупают не только цифровые, но и пленочные камеры. В общей сложности объем продаж фотоаппаратов с июня по июль вырос на 12%, сообщает АБН.

Отмечается, что около тринадцати процентов продаж заняли компактные цифровые камеры. В этом сегменте объем сделок увеличился на 27%. При этом средняя стоимость такой техники составляет чуть больше 29 тысяч рублей.

Доля зеркальных фотоаппаратов составила 11% от всех продаж. Такая камера обойдется горожанам в 24 с лишним тысячи рублей. Уточняется, что за год цена поднялась на 8%.

В свою очередь, спрос на пленочные фотоаппараты подскочил на 19%, а их средняя стоимость уложилась в пять тысяч рублей. В этом сегменте цена, наоборот, упала на 13%. Одновременно с этим, продажи фотопленки выросли почти на 50%.