В Петербурге за обнаружение потерявшейся два месяца назад четвероногой участницы соревнований обещают 100 тысяч рублей
Сотрудники специального отряда Петербурга уже на протяжении нескольких месяцев разыскивают собаку-участницу соревнований кинологов-спасателей. Нашедшему четвероногую любимицу обещали 100 тысяч рублей даже, если животное уже окажется мертвым.
Собаку породы дратхаар по кличке Шельма потеряли два месяца назад. Она помогала спасателям искать людей, но теперь потерялась сама, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Отмечаеца, что питомца привезли в Петербург из Нижнего Новгорода специально для участия в соревнованиях кинологов-спасателей. Шельма пропала в лесу 14 июля на границе Выборгского и Приозерского районов, где проходил один из этапов состязания.
Сотрудники поисково-спасательного отряда «Экстремум» днем ранее просмотрели запись с камеры заправки во Всеволожском районе и заметили очень похожую на пропавшую Шельму собаку темно-коричневого цвета.
Сейчас по деревне и ее окрестностям, где видели животное, расклеили объявления. Спасатели просят сотрудничества у петербуржцев и жителей Ленобласти в поисках четвероногой участницы соревнований. Тому, кто найдет животное, обещали выплату в 100 тысяч рублей.