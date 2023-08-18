В Петербурге за обнаружение потерявшейся два месяца назад четвероногой участницы соревнований обещают 100 тысяч рублей

Сотрудники специального отряда Петербурга уже на протяжении нескольких месяцев разыскивают собаку-участницу соревнований кинологов-спасателей. Нашедшему четвероногую любимицу обещали 100 тысяч рублей даже, если животное уже окажется мертвым.

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Собаку породы дратхаар по кличке Шельма потеряли два месяца назад. Она помогала спасателям искать людей, но теперь потерялась сама, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечаеца, что питомца привезли в Петербург из Нижнего Новгорода специально для участия в соревнованиях кинологов-спасателей. Шельма пропала в лесу 14 июля на границе Выборгского и Приозерского районов, где проходил один из этапов состязания.

Сотрудники поисково-спасательного отряда «Экстремум» днем ранее просмотрели запись с камеры заправки во Всеволожском районе и заметили очень похожую на пропавшую Шельму собаку темно-коричневого цвета.

Сейчас по деревне и ее окрестностям, где видели животное, расклеили объявления. Спасатели просят сотрудничества у петербуржцев и жителей Ленобласти в поисках четвероногой участницы соревнований. Тому, кто найдет животное, обещали выплату в 100 тысяч рублей.