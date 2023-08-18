Стало известно, почему большинство россиянок мечтают выйти замуж за IT-специалистов

Оказалось, что больше 70% россиянок были бы не против обвенчаться со специалистами в области информационных технологий. Как правило, такой выбор делают жительницы Москвы, Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга. Эксперты объяснили, чем обусловлен такой спрос на айтишников.

Фото: unsplash

Социальный психолог Алексей Рощин в беседе с Brif отметил, что большая часть женщин, выбирая потенциального супруга, ориентируется на представителей таких специальностей, зарплата которых могла бы обеспечить семейный достаток.

Уточняется, что раньше, например, пользовались спросом банкиры, после — юристы и финансисты. Сейчас же на первый план по доходам выходят IT-специалисты. Еще одной важной особенностью этой специальности является ее конвертируемость, так как сотрудник может зарабатывать деньги из любой точки мира.

Семейный психолог Наталья Панфилова, в свою очередь, заметила, что преимущества сферы информационных технологий проявились еще во времена пандемии коронавируса. В настоящее время IT-специалист – это перспективное направление как в деньгах, так и в востребованности.

Тем не менее, эксперт предупредила, что люди, связывающие жизнь с информационными технологиями, обычно имеют шизоидный тип личности. Поэтому такие сотрудники могут могут сильно погружаться в работу, не отвлекаясь от дела ни на минуту. При этом они чаще всего совы, поэтому могут возникнуть некоторые трудности в семье.