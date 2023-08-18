На Коломяжском проспекте четырехлетняя девочка наглоталась стирального порошка

Маленькой жительнице Приморского района срочно понадобилась помощь врачей посл того, как она «отобедала» стиральным порошком. В настоящее время состояние девочки тяжелое.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 17 августа около пяти часов дня из своей квартиры на Коломяжском проспекте с острым пероральным отравлением неизвестным веществом госпитализировали четырехлетнюю горожанку.

Девочку поместили на отделение реанимации в тяжелом состоянии. Мать юной пациентки пояснила, что дочь съела стиральный порошок.

В настоящее время детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Малышка проходит лечение.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что под конец июня на Краснопутиловской улице семимесячный малыш отравился домашним растением.