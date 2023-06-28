В Московском районе ребенок получил серьезное отравление, лизнув опасное домашнее растение. Мальчика госпитализировали с тяжелом состоянии.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 27 июня из квартиры на Краснопутиловской улице врачи забрали семимесячного малыша. У маленького пациента диагностировали токсическое действие ядовитых веществ.

Позже выяснилось, что утром ребенок по недосмотру родителей облизал растения, находящиеся в квартире. Сок одного из них оказался ядовитым для малыша.

Семья мальчика полная, на учете в ОДН не состоит. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе двухлетняя девочка отравилась средством от тараканов. Ребенок попал к врачам в тяжелом состоянии.