Двухлетняя девочка отравилась средством от тараканов по недосмотру родителей в Выборгском районе

Двухлетняя жительница Выборгского района воспользовавшись недосмотром 30-летней матери и 31-летнего отца выпила средство от тараканов. В тяжелом состоянии с токсическим действием инсектицидного вещества от насекомых пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 4 июня, правоохранители получили телефонограмму из детской городской больницы о том, что к ним в тяжелом состоянии поступила двухлетняя девочка. Оказалось, что малышка отравилась средством от насекомых, которые она выпила по недосмотру родителей.

Инцидент произошел в этот же день, 4 июня, около часов дня в одной из квартир по проспекту Тореза.

Известно, что семья является гражданами Республики Таджикистан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что трехлетняя петербурженка отравилась чрезмерной дозой витамина D.