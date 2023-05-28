Трехлетняя петербурженка отравилась чрезмерной дозой витамина D

Трехлетняя петербурженка наелась витамина D, воспользовавшись моментом, когда ее мать отвеклась. Малышку госпитализировали с отравлением в одно из медицинских учреждений городов.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В минувшую субботу, 27 мая, трехлетняя петербурженка оказалась в больнице с отравлением витамином D. Оказалось, что ребенок воспользовался тем, что родительница отвлеклась и занялся «самолечением», сообщает Патрульный Петербурга.

У малышки диагностировали острое пероральное отравление витамином D.

Отмечается, что ребенок воспитывается в полной семье, которая не состоит на учете в ПДН. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Известно, что инцидент произошел в Красносельском районе в одной из квартир на проспекте Ветеранов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петродворцовом районе по недосмотру матери годовалый ребенок выпал из окна.