Трехлетняя петербурженка отравилась чрезмерной дозой витамина D
Трехлетняя петербурженка наелась витамина D, воспользовавшись моментом, когда ее мать отвеклась. Малышку госпитализировали с отравлением в одно из медицинских учреждений городов.
В минувшую субботу, 27 мая, трехлетняя петербурженка оказалась в больнице с отравлением витамином D. Оказалось, что ребенок воспользовался тем, что родительница отвлеклась и занялся «самолечением», сообщает Патрульный Петербурга.
У малышки диагностировали острое пероральное отравление витамином D.
Отмечается, что ребенок воспитывается в полной семье, которая не состоит на учете в ПДН. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Известно, что инцидент произошел в Красносельском районе в одной из квартир на проспекте Ветеранов.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петродворцовом районе по недосмотру матери годовалый ребенок выпал из окна.