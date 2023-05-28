В Петродворцовом районе по недосмотру матери годовалый ребенок выпал из окна

В Петродворцовом районе Петербурга из окна на третьем этаже выпал годовалый малыш. На данным момент пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 27 мая, правоохранители получили сообщение о том, что в детскую городскую больницу в Ломоносове в тяжелом состоянии поступил годовалый ребенок с различными травмами.

Выяснилось, что малыш выпал из окна с высоты третьего этажа, облокотившись на москитную сетку в момент, когда его 38-летняя родительница отвернулась.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, печени и почек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что двухлетний ребенок получил тяжелые травмы, выпав из окна квартиры на Богатырском по недосмотру отца.