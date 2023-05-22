Двухлетний ребенок получил тяжелые травмы, выпав из окна квартиры на Богатырском по недосмотру отца

В Приморском районе несчастный случай произошел с маленьким ребенком. Пока отец малыша на что-то отвлекся, двухлетний мальчик подошел к окну и вывалился наружу.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщение о падении ребенка из кона дома по Богатырскому проспекту поступило правоохранителям около девяти вечера 21 мая. Удалось установить, что мальчик, которому вот-вот исполнится два года, по недосмотру 39-летнего отца выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

В результате ребенка поместили на отделение реанимации в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, ударом живота с повреждением внутренних органов и другими тяжелыми травмами.

Известно, что семья малыша полная, благополучная.В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти маленький ребенок упал с высокого парапета по недосмотру 39-летнего отца. Пострадавшего поместили в реанимацию.