Двухлетний малыш упал с высого парапета по недосмотру гулявшего с ним отца в Сосновом Бору

В Ленобласти маленький ребенок упал с высокого парапета по недосмотру 39-летнего отца. Двухлетнего пострадавшего поместили в реанимацию.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 11 мая, правоохранителям поступило сообщение о лежащем на земле без сознания ребенке в Сосновом Бору.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что пострадавший, двухлетний ребенок, упал с высоты два с половиной метра с парапета. Несчастный случай произошел когда его родитель отвлекся.

Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, после чего поместили пострадавшего в реанимацию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе двухлетняя девочка вывалилась из окна шестого этажа, пока мама одевала ее сестру-близняшку.