В Петербурге откроют классы профориентации для выбора будущих профессий

В петербургских школах появятся классы с профориентационными направлениями, что позволит школьникам выбрать свою будущую профессию.

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Среди предложенных направлений будут курчатовское, гуманитарно-технологическое, химико-биологическое, инженерное, ИТ, психолого-педагогическое, медицинское, кадетское и направление медиа, сообщает пресс-служба Смольного.

В ведомстве рассказали, что в городе на Неве уже несколько лет активно развивается ранняя профориентация, а новые классы позволят ученикам сделать осознанный выбор профессии и получить профессиональное образование, получив аттестат. Конкурсный отбор для открытия таких классов уже проведен среди образовательных учреждений города.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что власти Санкт-Петербурга приняли решение бороться с разрастанием синезеленых водорослей, которые стали вредителями для местной экосистемы. На борьбу с ними потратят почти 20 млн рублей.