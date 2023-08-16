Смольный потратит почти 20 млн рублей на борьбу с водорослями

Власти Санкт-Петербурга приняли решение бороться с разрастанием синезеленых водорослей, которые стали вредителями для местной экосистемы. На борьбу с ними потратят почти 20 млн рублей.

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Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности объявил конкурс на изучение методов борьбы с водорослями, сообщает МК в Питере.

Для проведения исследования выделено больше 19 млн рублей, а результаты должны быть представлены до апреля 2025 года. В 2018 году синезеленые водоросли были связаны с массовой гибелью птиц в городе. Тогда обитающие в водоемах утки стали погибать из-за накапливающихся в печени токсинов.

Напомним, что машины-амфибии провели очистку городских прудов и озер в Северной столице от водной растительности. На это они потратили два дня.