Петербургский суд расторг договор водопользования с владельцем корабля «Серебряный кит»

Суд в Санкт-Петербурге решил расторгнуть договор аренды с владельцем полузатонувшего корабля «Серебряный кит». Требование о расторжении было выдвинуто надзорными органами с целью обеспечения безопасности судоходства и защиты окружающей среды.

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Решение о расторжении договора аренды водного объекта с владельцем корабля «Серебряный кит», который частично затонул в Неве, было принято Тринадцатым арбитражным апелляционным судом Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Северо-Западная транспортная прокуратура поддержала иск городского комитета по природопользованию о признании договора недействительным. Это необходимо для обеспечения безопасности судоходства и устранения нарушений экологических норм.

В прокуратуре отметили, что размещение неиспользуемого объекта в исторической части города Петра создает негативное впечатление о городе и наносит ущерб его туристической привлекательности.

Кроме того, суд обязал компанию «Фарсэй», владеющую кораблем, удалить «Серебряного кита» из акватории Невы, так как срок договора аренды истек еще в 2021 году. В марте этого года корабль частично затонул, представляя угрозу набережной.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что специальные зоны для шашлыка, морской песок, детская площадка – все это появится в виде нового современного общественного пространства в Красногвардейском районе.