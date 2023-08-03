Новое общественное пространство с зоной для шашлыка появится в Петербурге

Специальные зоны для шашлыка, морской песок, детская площадка – все это появится в виде нового современного общественного пространства в Красногвардейском районе на берегу реки Лапка в рамках «Жильё и городская среда».

Фото: Telegram-канал главы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина

Там местные жители и горожане смогут кататься на велосипедах, делать шашлыки, гулять с детьми, ловить рыбу. Для маленьких посетителей пространства будет создана площадка в водной тематике с морским песком для игр, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В администрации района выразили надежду, что все, кто будет гулять и пользоваться благами нового пространства, не забудут убирать за собой. Но это в будущем, а пока работы еще идут.

Территория вблизи воды укреплена гидрорешетками, дренажная канала на заболоченном участке тоже сделана. Газон уже посеяли, и вскоре будет установлено оборудование. Например, маяк и корабль на детской площадке.

Сама набережная будет сделана из лиственницы, которая не боится воды и даже становится крепче после взаимодействия с водой.