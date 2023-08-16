В Ленобласти прохожая на обочине обнаружила мусорный пакет с новорожденным

В Бокситогорском районе Ленобласти женщина во время прогулки обнаружила пакет с новорожденным. Пакет с живым ребенком лежал в кустах на участке вдоль дороги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 15 августа, в полицию поступило сообщение от 47-летней женщины о том, что в городе Пикалево найден пакет с новорожденным, ребенок живой.

Правоохранители установили, что мусорный пакет лежал в кустах на участке вдоль дороги. Ребенок был завернут в футболку. Его доставили в родильное отделение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург сообщал о том, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело против матери утонувшего в Финском заливе семилетнего мальчика по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).