Ранее судимая мать утонувшего ребенка стала фигуранткой уголовного дела

В Красносельском районе возбудили уголовное дело против матери утонувшего в Финском заливе семилетнего мальчика по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, несовершеннолетний из неполной семьи пошел купаться в заливе около улицы Маршала Казакова и утонул по недосмотру матери.

Правоохранители возбудили уголовное дело против женщины, избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Также известно, что она работает дворником и ранее была судима за открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Однако под административным надзором женщина не состояла, как и на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, как произошло так, что семилетний мальчик утонул, а женщина не уследила за сыном.