Ранее судимая мать утонувшего ребенка стала фигуранткой уголовного дела
В Красносельском районе возбудили уголовное дело против матери утонувшего в Финском заливе семилетнего мальчика по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).
Как стало известно Санкт-Петербург.ру, несовершеннолетний из неполной семьи пошел купаться в заливе около улицы Маршала Казакова и утонул по недосмотру матери.
Правоохранители возбудили уголовное дело против женщины, избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Также известно, что она работает дворником и ранее была судима за открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Однако под административным надзором женщина не состояла, как и на учете в психоневрологическом диспансере.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, как произошло так, что семилетний мальчик утонул, а женщина не уследила за сыном.