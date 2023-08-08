Семилетний ребенок утонул в Финском заливе по недосмотру матери

В Красносельском районе недалеко от улицы Маршала Казакова утонул семилетний мальчик. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Санкт-Петербург.ру/ Соня Кроневальд

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 7 августа в полицию позвонила 39-летняя петербурженка с сообщением о том, что ее ребенок утонул в Финском заливе. Мальчик пошел купаться и не вернулся, а женщина не уследила за происходящим.

Сама жительница Петербурга работает дворником и в 2011 году была судима по части 2 статьи 161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Также правоохранителям стало известно, что семья является неполной и не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что всего за летний период в водоемах Северной столицы утонуло 17 человек.