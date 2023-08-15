Эксперты объяснили, почему россияне предпочитают онлайн-шопинг прогулкам по торговым центрам

Жители России находят онлайн-шопинг более привлекательным, чем поход по магазинам на своих двоих. Эксперты объяснили, почему обновки стали чаще приобретать через интернет-пространство.

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Выяснилось, что за первые шесть месяцев 2023 года траты граждан на онлайн-площадках выросли на 20 %, если сравнивать с прошлым годом, о чем свидетельствуют данные ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Примечательно, что почти все покупки пришлись на российские магазины.

Член комитета «Деловой России» по цифровым технологиям и инновациям в маркетинге Олег Воробьев в беседе с Brif отметил, что стимулированием дистанционных продаж произошло сначала из-за COVID- ограничений. За это время многие привыкли к удобству дистанционных покупок, а сами продавцы улучшили способы доставки.

Эксперт допустил, что специалисты и дальше будут представлять большое количества товаров как в телемагазинах, так и на маркетплейсах. В этом секторе темпы роста продаж сбавляться не будут, но и офлайн-магазины не пропадут.

Конечно, онлайн-площадки пока не могут в полной мере гарантировать качество товара, признал Воробьев. Вместе с тем производители представляют разный размерный ряд, из-за чего можно легко ошибиться с выбором.

В свою очередь, предприниматель и соучредитель коммуникационного агентства MYGRIBS Максим Болонкин предположил, что популярность онлайн-шопинга связана с ротацией брендов и уходом зарубежных товарных марок из РФ. В магазинах нужной продукции нет, поэтому люди отправляются на сайты, которые занимаются параллельным импортом, или ищут байеров.

Кроме того, россияне все чаще делают покупки в онлайне из-за экономии времени, большого выбора ассортимента и безопасности. Однако специалисты советуют проверять сайты, на которых оформляется заказ. Особенно, ели речь идет о брендированных вещах. Также необходимо проверить политику возврата, чтобы в случае чего была возможность отказаться ли поменять вещь.