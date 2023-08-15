В квартире на Карбышева во время пьянки молодых родителей с судимостями скончался младенец

В Выборгском районе грудной ребенок умер во сне, пока его родители пьянствовали. Мать младенца заметила, что он не дышит и вызвала скорую, но спасти мальчика не удалось.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 августа в двухкомнатной квартире на улице Карбышева. Около половины шестого утра по месту жительства обнаружили труп пятимесячного малыша без внешних признаков насильственной смерти.

Удалось установить, что 19-летняя неработающая мать мальчика вместе с 23-летним сожителем, который является биологическим отцом ребенка, вечером уложили ребенка спать, а после занялись распитием спиртного. В какой-то момент мать пошла проведать ребенка и заметила, что он не дышит. Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть младенца.

Известно, что в квартире, где проживал малыш, были созданы необходимые условия для его развития, однако молодая мать состоит на профилактическом учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, известно, что до этого она была судима за хищение денежных средств, а отец мальчика привлекался к ответственности и был лишен свободы за неоднократное причинение вреда здоровью разной степени тяжести нескольким людям.

Обоих родителей доставили в отделение и поместили в СПСЗЛ. Труп младенца направили в морг для установления причины смерти.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Щербакова полугодовалый малыш умер, застряв между кроватью и стеной.