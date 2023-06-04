На улице Щербакова полугодовалый ребенок умер, застряв между кроватью и стеной

В Приморском районе полугодовалый малыш так и не смог проснуться, упав в проем между кроватью и стеной. Мертвого ребенка обнаружила мать.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 3 июня около половины четвертого дня правоохранителям поступило сообщение, что на улице Щербакова умер ребенок. Позже в своей квартире без внешних признаков насильственной смерти специалисты обнаружили труп полугодовалого малыша, который 3 июня во время дневного сна упал между кроватью и стеной.

Известно, что родители ребенка являются гражданами РФ, 33-летняя мать не работает, а 39-летний отец является индивидуальным предпринимателем. Также у малыша есть двухлетняя сестра и 7-летний брат.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал, что житель Невского района, проверив новорожденную дочку, обнаружил, что ребенок холодный и не подает признаков жизни.