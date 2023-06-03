В Невском районе мужчина обнаружил труп новорожденной дочери с кровью из носа

Житель Невского района накануне утром решил проверить маленькую дочку, но когда он подошел к девочке, то обнаружил, что ребенок холодный и не подает признаков жизни. У девочки шла кровь из носа.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, труп новорожденной обнаружили в квартире на улице Крыленко. В полицию обратился 31-летний отец девочки. Мужчина пояснил, что у дочери из носа идет кровь, а на ее теле заметны странные пятна.

Позже специалисты установили, что ребенок, родившийся в конце мая, скончался в присутствии сотрудников скорой, предположительно от аспирационного синдрома. Один из диагнозов — внезапная младенческая смерть.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Известно, что семья у девочки полная и благополучная.

Все детали и обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петродворцовом районе годовалый ребенок выпал из окна по недосмотру матери, но чудом остался жив.