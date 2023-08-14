К декабрю в Петербурге обновят набережную у Поцелуева моста

В Санкт-Петербурге специалисты укрепляют набережные рядом с Поцелуевым и Аничковым мостами.

Фото: кадр из эфира телеканала Санкт-Петербург

Для обновления гранитного наряда Мойки и Фонтанки необходимо полностью разобрать старую кладку, а также осушили часть русла и осуществить установку новых бетонных свай. Оказалось, что участок набережной на Фонтанке уже не обновлялся около века. Теперь инженеры исправляют неточности, допущенные другими мастерами, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Так, еще в прошлом веке на месте работ располагался спуск к воде, а после был переделан в набережную, но некачественно. В связи с этим постепенно начало образовываться разрушение гранитной кладки.

Набережную обновят и у Поцелуева моста. Даже двухвековые сваи, которые на так сильно пострадали, придется извлечь. Отмечается, что вместо бревен будет создан бетонный монолит, а после на него прикрепят гранитные облицовочные плиты, которые также пройдут реставрацию. Причем, новые сваи будут настолько прочные, что на них при желании можно даже построить многоэтажный дом.

Интересно, что в одном из вагончиков рабочие открыли маленький музей археологических находок. На дне Фонтанки были найдены вековые гвозди, приспособление для колки орехов, пудреница и столовые приборы.