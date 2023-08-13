Ученые выяснили, что больше 90% людей с депрессией испытывают проблемы в сексе

Ученые из Медицинского университета Гронингена (Нидерланды) провели исследование, чтобы определить, насколько распространены сексуальные проблемы у людей, страдающих психическими заболеваниями.

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Многие считают, что сексуальная дисфункция является распространенным явлением среди пациентов с психическими расстройствами. Однако влияние таких факторов, как употребление психотропных веществ или сопутствующие соматические заболевания, на возникновение сексуальных проблем до сих пор не было достаточно изучено, сообщает Газета.ру.

Ученые установили, что распространенность сексуальной дисфункции при психических расстройствах составляла от 45% до 93% среди пациентов с депрессией, от 33% до 75% среди пациентов с тревожными расстройствами, от 25% до 81% среди пациентов с ОКР и 25% среди пациентов с шизофренией.

Наиболее затронутой фазой сексуальной реакции было сексуальное желание как у мужчин, так и у женщин, страдающих депрессией, ПТСР и шизофренией.

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