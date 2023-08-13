Ученые из Урала и Египта разработали новый абсорбент на основе целлюлозы, который способен очищать воду от производственных примесей и красителей на 99%. Другие вещества способны очищать только на 90%.

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Российские ученые из Урала совместно с египетскими коллегами совершили прорыв в очищении воды, сообщает Петроград со ссылкой на пресс-службу Уральского федерального университета.

Этот прорыв в технологии очистки воды может быть использован для очистки крупных водоемов, так как продукт является экологически чистым. По данным исследователей, другие абсорбенты очищают только 90% воды.

Напомним, что в Северной столице школа при генконсульстве Финляндии больше не будет принимать новых учеников. В свою очередь, те, кто был зачислен в учреждение, должны найти другое место для образования до начала семестра.