В Роспотребнадзоре рассказали, чем полезен мед

Жителям Санкт-Петербурга рассказали о полезных свойствах меда. Так, эксперты отметили основные преимущества этого продукта.

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Специалисты рассказали, что мед является природным источником энергии. В его состав входят натуральные сахара, вода, минералы, различные витамины, пыльца и белок, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга.

Кроме того, в меде содержатся антиоксиданты, которые помогают снизить риск сердечных приступов, инсультов и определенных видов рака. Также он положительно влияет на уровень холестерина и уменьшает болевые ощущения при язве желудка и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

В ведомстве подчеркнули, что мед благоприятно влияет на состояние горла при кашле.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что во время путешествия можно получить не только приятные воспоминания, но и столкнуться с опасными вирусами.