В Роспотребнадзоре рассказали, какие болезни можно подхватить во время путешествий

Во время путешествия можно получить не только приятные воспоминания, но и столкнуться с опасными вирусами. Специалисты рассказали туристам о распространенных болезнях, которые можно можно подхватить в отпуске.

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Одним из острых вирусных заболеваний является лихорадка денге. Ее симптомами являются высокая температура, интоксикация, мышечная и суставная боль, а также сыпь. Заражение происходит через укус комаров видов Aedes aegypti или Aedes albopictus. Эта болезнь распространена во многих странах Азии, Африки и Южной Америки, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга.

Малярия — это опасное инфекционное заболевание, которое характеризуется периодическим повторением лихорадочных приступов, анемией и увеличением размеров печени и селезенки. Заражение происходит через укус комаров рода Anopheles. Распространенах в странах Африки.

В ведомстве отметили, что туристы во время путешествии по Латинской Америке, Азии или Африки могут заразиться лейшманиозом. Эта инфекция поражает внутренние органы, кожу и слизистые оболочки.

Желтая лихорадка — вирусное заболевание, которое проявляется высокой температурой тела и поражением печени и почек. Оно передается через укус комаров видов Aedes и Haemogogus в различных странах. Специалисты рекомендуют сделать прививку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге врачи смогли восстановить зрение подростка с редкой «неоперабельной» патологией.