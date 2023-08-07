Петербургские врачи смогли вернуть зрение подростку с редкой патологией

В Санкт-Петербурге врачи смогли восстановить зрение подростка с редкой «неоперабельной» патологией. Девочка получила бесценный подарок на день рождения.

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Оказалось, что у 15-летней пациентки было стекловидное тело на сетчатке глаза. Таким образом, ткань «комкалась» и сращивалась, после чего неминуемо пришла потеря зрения. Девочка приехала в Северную столицу из Казахстана, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Сложную операцию провели специалисты клиники Микрохирургии глаза имени академика Федорова. Спустя месяц зрение пациентки вернулось к приемлемым 20%. Отмечается, что в мировой практике такая операция впервые проводится успешно.

Сама девочка отмечает, что зрение начало восстанавливаться постепенно, и в результате удалось даже плести из бисера и рисовать. Примечательно, что успешная операция стала своеобразным подарком ко дню рождения девочки и Международному дню офтальмологии.